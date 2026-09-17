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Взломайте код из 7 букв: перестановочная головоломка, которая развивает мышление

Взломайте код из 7 букв: перестановочная головоломка, которая развивает мышление

Давать нагрузку мозгу — читать умные книги, смотреть сложные фильмы, изучать что-то новое — это известный, но не самый простой способ сохранить память и отличное мышление до глубокой старости.

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