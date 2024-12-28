«Все равно в топе»: Настя Ивлеева иронично высказалась о своей отмене

Девушка косвенным образом обратилась ко всем хейтерам. После нашумевшей голой вечеринки началась отмена Насти Ивлеевой: с ней перестали сотрудничать бренды, отвернулись друзья и поклонники, и блогеру пришлось залечь на дно на долгие месяцы.