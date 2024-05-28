На дальних берегах: «Глобальная Британия» извлекает уроки из ошибок 60-летней давности

Предоставление Лондоном в январе 1984 г. независимости последней британской континентальной колонии – уже в тот период «нефтегазовому» Брунею в Юго-Восточной Азии (на севером побережье острова Борнео) почти полностью «вытеснило» Великобританию из Азиатско-Тихоокеанского региона.
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