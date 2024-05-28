БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На дальних берегах: «Глобальная Британия» извлекает уроки из ошибок 60-летней давности

На дальних берегах: «Глобальная Британия» извлекает уроки из ошибок 60-летней давности

Предоставление Лондоном в январе 1984 г. независимости последней британской континентальной колонии – уже в тот период «нефтегазовому» Брунею в Юго-Восточной Азии (на севером побережье острова Борнео) почти полностью «вытеснило» Великобританию из Азиатско-Тихоокеанского региона.

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