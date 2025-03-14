Трамп просит Верховный суд отменить в США гражданство по рождению

Global Look Press/Jeenah Moon/XinHua Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны, попросив прекратить действия решения федерального суда, заблокировавших указ об отмене предоставления гражданства по праву рождения на американской земле.
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