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FiNE NEWS

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ВОЗ в шоке: «серебряное цунами» может оставить мир без врачей уже через 6 лет!

Представьте, что вы заходите в поликлинику, а там — гулкая тишина. Ни очередей, ни привычной суеты, потому что просто некому вас принять.

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