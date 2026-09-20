Китай раскритиковал подписанный Трампом закон «об адских санкциях»

Китай раскритиковал так называемый новый законопроект «об адских санкциях» США, заявив, что оставляет за собой право на ответные действия в случае введения американцами каких-либо ограничений.
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