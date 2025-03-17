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Царьград

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"Второй Баку" в Москве: Азербайджанские "короли" и тайна их 600 млрд рублей

"Второй Баку" в Москве: Азербайджанские "короли" и тайна их 600 млрд рублей

Попытка навести порядок на рынках "Садовод" и "Фуд Сити" привела к отставке четырёх генералов МВД. Это наилучшим образом показывает, что в столице уже создан "второй Баку".

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