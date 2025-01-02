Более 6 тыс. военнослужащих прошли реабилитацию в военном клиническом санатории ЦВО «Волга» в Самаре

В 2024 году своё здоровье в клиническом военном санатории на самарском берегу Волги восстановили бойцы из Московского, Ленинградского, Южного, Центрального, Восточного военных округов, а также всех видов и родов войск.
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