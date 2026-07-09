«Был бы второй Чернобыль»: постпред в Вене Михаил Ульянов — об атомных станциях в зонах конфликтов, иранском уране и роли МАГАТЭ

Есть ли шанс у Ирана и США заключить новую ядерную сделку, какой в Москве видят роль МАГАТЭ, кто обстреливал атомную станцию в Бушере, что происходит на ЗАЭС — об этом в специальном интервью RTVI рассказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил УльяновЕсть ли шанс у Ирана и США заключить новую ядерную сделку, какой в Москве видят роль МАГАТЭ, кто обстреливал атомную станцию в Бушере, что происходит на Запорожской АЭС — об этом в специальном интервью RTVI рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.