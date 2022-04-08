В Селенгинском районе Бурятии студенты и школьники соревновались в лазертаг, играли в аэрохоккей и настольный футбол

В Селенгинском районе инспектор ПДН совместно с уголовно-исполнительной инспекцией, Комитетом по физической культуре и спорту районной администрации и общественными воспитателями провели соревнования среди подростков, состоящих на профилактическом учёте в ПДН, а также для детей в трудной жизненной ситуации.