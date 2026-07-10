ВДНХ завершил реставрацию кафе "Лето" к осени этого года

На ВДНХ завершили реставрацию кафе "Лето" — объекта культурного наследия федерального значения. Замгендиректора Александр Тарасов сообщил, что пусконаладочные работы идут, а оформление документов планируется завершить к концу лета - началу осени этого года.
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