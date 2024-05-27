Театр абсурда
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Театр абсурда

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Биатлона не будет

Биатлона не будет

Международные соревнования воинских подразделений «Армейские игры» в этом году не состоятся. В войсках даже не были проведены отборочные состязания по танковому биатлону.

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