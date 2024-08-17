Бари Алибасов заявил, что пресса мечтает его похоронить

Ходят слухи, что у продюсера Барри Алибасова серьезные проблемы со здоровьем. В Интернете появилась информация о возможных проблемах со здоровьем у основателя группы «На-На» Бари Алибасова, которому, как сообщается, грозит новый инсульт.
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