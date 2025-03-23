О разрухе в Крыму

Александр Салтановский " Не надо ехать в Крым, хохлы, поезжайте в Трускавець." Пожалуй лучше и не сказать, езжайте хохлы в свой трускАвець, пейте "нафтусю" и ей же захлебнитесь!!!

Надежда Зелька в агонии! Нарик-лицедей играет свою последнюю роль и пытается лгать, даже не задумываясь, что его неприкрытое вранье никого уже ввести в заблуждение не может...