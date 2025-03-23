«Без Украины Крым умирает» — заявил Зеленский. «Там нет туристов 11 лет. Раньше туда ездили 3 млн туристов.
О разрухе в Крыму
Комментарии
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Александр Салтановский
" Не надо ехать в Крым, хохлы, поезжайте в Трускавець." Пожалуй лучше и не сказать, езжайте хохлы в свой трускАвець, пейте "нафтусю" и ей же захлебнитесь!!!
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19 час.
Надежда
Зелька в агонии! Нарик-лицедей играет свою последнюю роль и пытается лгать, даже не задумываясь, что его неприкрытое вранье никого уже ввести в заблуждение не может...
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18 час.
И
Иринушка
А что, хохлы могут говорить правду ? Вот уж не замечала...
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17 час.
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