СССР-Россия
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СССР-Россия

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    Правильно, гнать устроителей майданов за океан! Пусть там покупают предателей!((😡Как Москва помога...
  • Иринушка
    А что, хохлы могут говорить правду ? Вот уж не замечала...О разрухе в Крыму

О разрухе в Крыму

О разрухе в Крыму

«Без Украины Крым умирает» — заявил Зеленский. «Там нет туристов 11 лет. Раньше туда ездили 3 млн туристов.

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot; Не надо ехать в Крым, хохлы, поезжайте в Трускавець.&quot; Пожалуй лучше и не сказать, езжайте хохлы в свой трускАвець, пейте &quot;нафтусю&quot; и ей же захлебнитесь!!!
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19 час.
Надежда
Зелька в агонии! Нарик-лицедей играет свою последнюю роль и пытается лгать, даже не задумываясь, что его неприкрытое вранье никого уже ввести в заблуждение не может...
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18 час.
И
Иринушка
А что, хохлы могут говорить правду ? Вот уж не замечала...
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17 час.
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