Военное обозрение

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Неудобные вопросы: господство в воздухе над Украиной и его последствия

Неудобные вопросы: господство в воздухе над Украиной и его последствия

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года, а уже 28 февраля появилась информация Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) о захвате господства в воздухе над территорией Украины.

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