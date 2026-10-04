В Самарской области к четвергу потеплеет до +18 градусов

К середине первой полной рабочей недели октября в Самарской области потеплеет до +18 градусов, а в начале недели ожидаются небольшие дожди и максимум +12 градусов.
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