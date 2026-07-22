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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин считает, что Ямаль не будет как Месси: «Меньше таланта, не хватает обращения с мячом. И мозгов»

Бывший футболист сборной России и «Арсенала»  Андрей Аршавин считает, что Ламин Ямаль не сможет добиться тех же успехов, что и Лионель Месси .

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