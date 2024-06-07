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Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Абсолютно все талантливые музыканты, певцы и композиторы с чего-то да начинали. Знаменитые на сегодняшний день на весь мир рок-музыканты тоже были когда-то всего лишь любителями, выступавшими в полуподвальных помещениях клубов.

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