33,12% избирателей пришли на выборы Президента в Ивановской области 15 марта

Самая низкая явка зафиксирована в Иванове, самая высокая — в Пестяковском районе.Явка на выборах Президента России по итогам первого дня голосования в Ивановской области составила 33,12%, сообщили в региональной избирательной комиссии.
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