Опрос показал неверие жителей ФРГ в возможность Шольца победить на выборах

Всего 8% немцев считают, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц сможет переизбраться на второй срок после досрочных выборов 23 февраля 2025 года, следует из опроса института общественного мнения INSA для Bild.
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