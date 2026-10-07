Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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14 ляпов из сериалов нулевых, которые мы знаем наизусть, но эти промахи не заметили

14 ляпов из сериалов нулевых, которые мы знаем наизусть, но эти промахи не заметили

Эпоха телевидения 2000-х подарила нам культовые сериалы, которые мы засматривали до дыр. Мы знали наизусть диалоги любимых героев, ждали новые серии по ТВ каждую неделю и искренне сопереживали происходящему на экране.

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