14 ляпов из сериалов нулевых, которые мы знаем наизусть, но эти промахи не заметили

Эпоха телевидения 2000-х подарила нам культовые сериалы, которые мы засматривали до дыр. Мы знали наизусть диалоги любимых героев, ждали новые серии по ТВ каждую неделю и искренне сопереживали происходящему на экране.
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