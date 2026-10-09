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Автоэксперт рассказал, какие документы водитель может предъявить электронными

Автоэксперт рассказал, какие документы водитель может предъявить электронными

Полис ОСАГО водитель может хранить в электронном виде и предъявлять инспектору с экрана смартфона или в виде PDF-файла.

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