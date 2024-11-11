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Царьград

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Дыры в обороне нашли. Массированный удар по России - Подоляка о расчёте врага. В ответ наши били больно

Минувший день ознаменовался массированным ударом по России - выпущено десятки ударных дронов. Военблогер Подоляка уже провёл разбор полётов, обозначив расчёт врага - дыры в обороне всё-таки нашли.

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