Начальник УГИБДД назвал причины многочисленных пробок в Самаре

Руководитель прокомментировал ситуацию с заторами, озвучив источник проблемы.Начальник УГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов назвал в качестве наиболее проблемных участков путепроводы между Московским шоссе и Ново-Садовой, а именно улицы Советской Армии и Ново-Вокзальная.
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