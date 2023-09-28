Начальник УГИБДД назвал причины многочисленных пробок в Самаре

Руководитель прокомментировал ситуацию с заторами, озвучив источник проблемы.Начальник УГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов назвал в качестве наиболее проблемных участков путепроводы между Московским шоссе и Ново-Садовой, а именно улицы Советской Армии и Ново-Вокзальная.