Девять семей станут сегодня участниками второго этапа Регионального конкурсного отбора Всероссийского конкурса "Семья года" в 2024 году ❤️❤️❤️ В номинации "Золотая семья" Алексеевы Сергей и Людмила Киквидзенский район Двужиловы Владимир и Людмила Новониколаевский район ❤️❤️❤️ В номинации "Сельская семья" Фадеевы Григорий и Мария Алексеевский район Бирюков Николай и Хомутова Алина Нехаевский район Желудковы Сергей и Елена Новоаннинский район Ионины Борис и Елена город Урюпинск ❤️❤️❤️ "Семья - хранитель традиций" Скоковы Денис и Марина город Урюпинск ❤️❤️❤️ "Молодая семья" Зубревы Максим и Наталья Новоаннинский район Бондарук Георгий и Кристина город Урюпинск.