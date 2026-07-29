Врач НИКИ детства Одинаева назвала симптомы лекарственного поражения печени

Неделя профилактики заболеваний печени проходит в России с 27 июля по 2 августа. Врачи НИКИ детства напоминают: самолечение детей может привести к серьезным последствиям, а больше всего при бесконтрольном приеме лекарств страдает печень.
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