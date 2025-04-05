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Как сегодня живут потомки поэта Пушкина. Один даже стал миллиардером

Как сегодня живут потомки поэта Пушкина. Один даже стал миллиардером

Потомки великого русского поэта Александра Пушкина со временем отошли от литературного творчества. Многие из них не только не связали свою жизнь с поэзией, но и стараются не афишировать свою родственную связь с именитым предком.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Интересно, а есть продолжатели его фамилии?
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