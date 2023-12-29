Freewrite Alpha: бюджетная цифровая пишущая машинка уже в продаже

Компания Astrohaus сообщила о скором начале поставок интересной новинки на рынке гаджетов. Freewrite Alpha ориентирован на тех, кому часто приходится набирать тексты на клавиатуре компьютера или ноутбука.
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