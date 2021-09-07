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На реконструкцию водохранилища Уссурийска выделены средства из федерального бюджета

На реконструкцию водохранилища Уссурийска выделены средства из федерального бюджета

Порядка 130 млн рублей получил Приморский край из федерального бюджета на проведение противопаводковых мероприятий в регионе.

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