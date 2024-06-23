Боец Волков вызовет полицию, если его соперник Павлович нападет на него

Боец Александр Волков на пресс-конференции кратко ответил на вопрос о конфликте с Сергеем Павловичем, который произошел у российских спортсменов после очного поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), состоявшегося в ночь на 23 июня.