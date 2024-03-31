1 апреля в Волгоградской области вновь начнется всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево», который проводится при поддержке краудфандинг-проекта «Подари Дерево».
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1 апреля в Волгоградской области вновь начнется всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево», который проводится при поддержке краудфандинг-проекта «Подари Дерево».