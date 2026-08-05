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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вход во все топ-клубы РПЛ для Дзюбы закрыт, сложный характер – главная причина. Самый логичный вариант – завершение карьеры». Петржела о форварде

Бывший тренер «Зенита»  Властимил Петржела высказался о будущем Артема Дзюбы . 37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

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