Кара Делевинь в нижнем белье попала на обложку журнала

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь в откровенном виде попала на обложку журнала Perfect. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.