В ситуации с Нижним Тагилом, где малолетние мигранты-уебаны избили девочку, а некий полковник полиции Тарас Булгаков написал, что все это мелочи, раздутые из ничего, радует одно.
Владетельные лорды Нижнего Тагила не думали, что из-за какой-то сиротки из неблагополучной семьи, начнёт качаться их власть
Комментарии
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Георгий Корнев
Если биологическую мать лишили родительских прав, значит по закону у девочки нет матери. Более её из женщин ни кто не удочерял. Учитывая, что биологическая мать жива - девочка социальная сирота. Бабушка всего лишь оформила на неё опеку. Без матери жизнь не сладкая, и если ты дяденька в 68 летнем возрасте пытаешься, морально зацепить ребёнка, акцентируя её социальное положение, то ты недалёкого ума человек.
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1 час.
Ольга
То есть, если девочка не сирота, а малолетние ублюдки с мамашей имеют гражданство России - то все в порядке, ситуация рядовая, беспокоиться не о чем? Ребенка можно избивать, а полиция может на это не обращать внимания? Вы сами-то понимаете,что пишете?
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34 мин.
David Schmidt
Возникает вопрос, почему автор в статье, говорит ПОЛКОВНИК милиции, почему не БЫВШИЙ полковник милиции, которого уволили без выходного пособия и пенсии, как это было в прежние времена, во времена "застоя"?
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5 мин.
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