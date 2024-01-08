Владетельные лорды Нижнего Тагила не думали, что из-за какой-то сиротки из неблагополучной семьи, начнёт качаться их власть

Георгий Корнев Если биологическую мать лишили родительских прав, значит по закону у девочки нет матери. Более её из женщин ни кто не удочерял. Учитывая, что биологическая мать жива - девочка социальная сирота. Бабушка всего лишь оформила на неё опеку. Без матери жизнь не сладкая, и если ты дяденька в 68 летнем возрасте пытаешься, морально зацепить ребёнка, акцентируя её социальное положение, то ты недалёкого ума человек.

Ольга То есть, если девочка не сирота, а малолетние ублюдки с мамашей имеют гражданство России - то все в порядке, ситуация рядовая, беспокоиться не о чем? Ребенка можно избивать, а полиция может на это не обращать внимания? Вы сами-то понимаете,что пишете?