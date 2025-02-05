По мнению руководства EA, Dragon Age: The Veilguard провалилась из-за отсутствия многопо...

По мнению руководства EA, Dragon Age: The Veilguard провалилась из-за отсутствия многопользовательских функцийРуководитель EA официально признал Dragon Age: The Veilguard коммерческим разочарованием, хотя его мнение о том, почему игра не смогла привлечь достаточно большую аудиторию, может оставить фанатов разочарованными.
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