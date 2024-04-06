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На убой идут одни бедняки: План мобилизации озвучен элитой

На убой идут одни бедняки: План мобилизации озвучен элитой

Большинство мобилизованных в ВСУ украинцев являются жителями сельских территорий. И это неслучайно: киевские власти не решались отправлять на поля сражений горожан, поскольку тогда повестки нужно было бы вручать и детям элиты.

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