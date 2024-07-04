Автопром России может наладить производство еще в одной дружественной стране

Президент России Владимир Путин накануне в ходе саммита лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил вопрос о возможности сборки российских автомобилей на азербайджанской территории.
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