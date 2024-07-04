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За рулем

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  • Eduard
    Так что на счет молчать,не знаю! Когда вы молчите,вам еаоборои пытаются "лапшу еа уши вещать".Как говорится :"Молчани...Вам устроили авто...
  • Eduard
    Меня так пытались у ТЦ на стрянке убедить,чтр я задел при посадке дверью другую машиеу зацепить.Осмотрел другую дверь...Вам устроили авто...
  • Yuri Plasta
    И  запрете  им  иметь  собственных  водителей  за  счет  государства.Пенсионеров в Рос...

Автопром России может наладить производство еще в одной дружественной стране

Автопром России может наладить производство еще в одной дружественной стране

Президент России Владимир Путин накануне в ходе саммита лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил вопрос о возможности сборки российских автомобилей на азербайджанской территории.

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