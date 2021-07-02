Газета.ru

5 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Турчин
    Хорошо бы чтоб учинили самосуд!Против мужчины, н...
  • Сергей Тычкин
    Злоумышленник ,злоумышленник! Вы национальность этого урода укажите , чтобы народ российский знал, кто у нас пакостит...ФСБ опубликовала ...
  • Владимир Соловьев
    "Проект Медиа" - это подрывной элемент американской политики в России.Американскую НПО ...

Мостовой сравнил Черчесова с тренером сборной Германии Лёвом

Мостовой сравнил Черчесова с тренером сборной Германии Лёвом

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором оценивалась работа Станислава Черчесова во главе национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх