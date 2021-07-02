Мостовой сравнил Черчесова с тренером сборной Германии Лёвом

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором оценивалась работа Станислава Черчесова во главе национальной команды на чемпионате Европы — 2020.
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором оценивалась работа Станислава Черчесова во главе национальной команды на чемпионате Европы — 2020.
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