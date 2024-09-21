Адвокат Буйновский: Попов будет добиваться рассмотрения его дела в Запорожье

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в мошенничестве и подлоге, планирует добиваться рассмотрения уголовного дела в Запорожской области, где преступление и было совершено.
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