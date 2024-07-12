Южная Корея продолжит поддержку Украины и попытается сорвать сотрудничество России и КНДР. Об этом в ходе выступления на саммите НАТО заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Президент Южной Кореи угрожает нейтрализовать военное сотрудничество РФ и КНДР
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Все ничтожные американские марионетки выглядят смешно, зачитывая фашингтонские методички по их приказу)
Ответить
12 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
У меня только один вопрос, а сколько с 50х годов прошлого века войн начала Северная Корея и сколько пиндосы? Так кто угрожает миру?
Ответить
11 час.
Юрий Золотарев
Слышь, ты, ЮНый СОК под ЁЛЬкой! А памперсА у тя не лопнут "помешать" сотрудничеству России и Сев. Кореи??
Ответить
10 час.
Свежие комментарии