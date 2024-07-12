Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Президент Южной Кореи угрожает нейтрализовать военное сотрудничество РФ и КНДР

Президент Южной Кореи угрожает нейтрализовать военное сотрудничество РФ и КНДР

Южная Корея продолжит поддержку Украины и попытается сорвать сотрудничество России и КНДР. Об этом в ходе выступления на саммите НАТО заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Надежда
Все ничтожные американские марионетки выглядят смешно, зачитывая фашингтонские методички по их приказу)
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12 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
У меня только один вопрос, а сколько с 50х годов прошлого века войн начала Северная Корея и сколько пиндосы?  Так кто угрожает миру?
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11 час.
Юрий Золотарев
Слышь, ты, ЮНый СОК под ЁЛЬкой! А памперсА у тя не лопнут &quot;помешать&quot; сотрудничеству  России и Сев. Кореи??
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10 час.

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