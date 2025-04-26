Представлен очень внедорожный Tank 300 с новым шасси и мотором V6

На автосалоне в Шанхае концерн Great Wall Motor справил премьеру спецверсии Hooke. Степень доработок очень серьёзная: такой «трёхсотый» получил оригинальную переднюю подвеску с неразрезным мостом, изменённое рулевое управление, растянутую колёсную базу и 3,0-литровый бензиновый двигатель от Tank 500.