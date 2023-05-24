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Врач Меринов рассказал о главной опасности ПТСР

Врач Меринов рассказал о главной опасности ПТСР

Доктор медицинских наук Алексей Меринов, заявил в интервью «Ленте.ру», что вероятность появления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у свидетелей боевых действий и катастроф может достигать ста процентов.

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