Первый скоростной контейнерный поезд из Китая приедет в подмосковное Селятино

Жители поселка этому совсем не рады. Они давно страдают от соседства с одним из крупнейших в стране сухих портов, и проблема только усугубляетсяВ подмосковный поселок Селятино в ближайшие дни прибудет первый скоростной контейнерный поезд из китайского города Тяньцзинь.
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