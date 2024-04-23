Первый скоростной контейнерный поезд из Китая приедет в подмосковное Селятино

Жители поселка этому совсем не рады. Они давно страдают от соседства с одним из крупнейших в стране сухих портов, и проблема только усугубляетсяВ подмосковный поселок Селятино в ближайшие дни прибудет первый скоростной контейнерный поезд из китайского города Тяньцзинь.