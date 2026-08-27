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Раскрыты цены на пикап Sollers ST8 с новым мотором и АКПП

Раскрыты цены на пикап Sollers ST8 с новым мотором и АКПП

На российском рынке стартовали продажи обновлённой версии рамного пикапа Sollers ST8. Автомобиль получил иной силовой агрегат и автоматическую трансмиссию, а покупателям доступны две комплектации.

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