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Спички - не игрушка

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«Экономика рухнет без мигрантов», говорили они. Разоблачаем либеральную ложь

«Экономика рухнет без мигрантов», говорили они. Разоблачаем либеральную ложь

Самый большой обман нашего времени – то, что экономика России развалилась бы без мигрантского труда.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Мигрантов надо отстранять не только от производства продуктов питания, но и от торговли продуктами, от развозки продуктов и готовой еды. Имея доступ к продуктам, мигрантам ничего не сто́ит травить россиян. Из показаний арестованного на днях Баратова (главы узбекского землячества) выяснилось, что сначала все (мигранты) должны были стать гражданами России, потом быть готовыми прийти в пункты сбора в час Х в конце марта 2024. Все остальные подробности проходят под грифом секретно. И ведь это касается не просто каких-то там демонстраций, это, вероятно, массовое насилие над населением России, убийства, избиения, грабежи, погромы... И те, кто сегодня мило улыбается, сидя за кассой магазина, звоня в дверь с привезенными продуктами или лекарствами, продавая зелень или сухофрукты и орешки, вполне может в этот самый &quot;час Х&quot; подсыпать в продукты отраву или наркотики, а может и наброситься с ножом или огнестрелом.
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