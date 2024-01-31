«Экономика рухнет без мигрантов», говорили они. Разоблачаем либеральную ложь

НП

Наталья Павлова

Мигрантов надо отстранять не только от производства продуктов питания, но и от торговли продуктами, от развозки продуктов и готовой еды. Имея доступ к продуктам, мигрантам ничего не сто́ит травить россиян. Из показаний арестованного на днях Баратова (главы узбекского землячества) выяснилось, что сначала все (мигранты) должны были стать гражданами России, потом быть готовыми прийти в пункты сбора в час Х в конце марта 2024. Все остальные подробности проходят под грифом секретно. И ведь это касается не просто каких-то там демонстраций, это, вероятно, массовое насилие над населением России, убийства, избиения, грабежи, погромы... И те, кто сегодня мило улыбается, сидя за кассой магазина, звоня в дверь с привезенными продуктами или лекарствами, продавая зелень или сухофрукты и орешки, вполне может в этот самый "час Х" подсыпать в продукты отраву или наркотики, а может и наброситься с ножом или огнестрелом.