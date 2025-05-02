Итоги 2 мая. видеосводка за минувшие выходные от руководителя проекта @rybar Михаила Звинчука специально для @SolovievLive

Итоги 2 маявидеосводка за минувшие выходные от руководителя проекта @rybar Михаила Звинчука специально для @SolovievLiveСегодня официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила об окончании посреднических усилий США в урегулировании конфликта на т.
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