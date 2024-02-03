История удивительного шестиколёсного Dodge Charger из Бразилии

Шестиколёсными пикапами уже сложно удивить хотя они впечатляют до сих пор, но что вы скажете про шестиколёсный маслкар? Этот Dodge Charger 1970 года из Бразилии, принадлежавший мистеру Вилсону, известен в узких кругах ценителей американских автомобилей.
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