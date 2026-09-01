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Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Казанда куе кара төтеннең каян килеп чыгуын аңлатты

Казанның Киров районында зур куе кара төтен өемнәрен күренә. Әлеге фотоларны социаль челтәрләрдә бастырдылар.

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