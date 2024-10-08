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Царьград

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Бывшие милиционеры не признали вину в убийстве девочки в Новосибирской области

Бывшие милиционеры не признали вину в убийстве девочки в Новосибирской области

Суд начал рассматривать резонансное дело о гибели девушки-подростка в Усть-Таркском районе, случившейся в 2010 году.

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