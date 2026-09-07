FT: Уиткофф и Кушнер представили Путину новые предложения по миру на Украине

Спецпосланники Трампа Уиткофф и Кушнер на встрече с Путиным 5 сентября представили обновленный мирный план по Украине, учитывающий «изменившиеся обстоятельства», после чего отправились в Киев, где Зеленский подтвердил обсуждение территориальных вопросов Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с Владимиром Путиным 5 сентября передали российскому лидеру обновленные версии предложений по урегулированию конфликта на Украине, утверждает Financial Times со ссылкой на источники.
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